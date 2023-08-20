Керівництво Дніпра-1 оперативно підшукало заміну Олександру Кучеру, який 20 серпня подав у відставку після поразки від Оболоні (1:2).

Невдача у матчі 4-го туру УПЛ проти Оболоні коштувала роботи Олександру Кучеру. Тренер, який очолював команду трохи більше року, подав у відставку.

Кучер офіційно подав у відставку з посади тренера СК Дніпро-1 – після поразки від Оболоні минули лічені хвилини

Керівництво СК Дніпро-1 вже веде перемовини з іноземним тренером, який замінить Кучера. Все повинно вирішитися у найближчі дні, повідомляє FC Dnipro.com.

Джерело не розкриває прізвище фахівця, але вказує, що з високою долею ймовірності це іспанець.

Нагадаємо, під керівництвом Олександра Кучера Дніпро-1 стартував у кваліфікації Ліги чемпіонів, але вилетів від Панатінаїкоса. Похід у Лізі Європи теж був короткотривалим – невдача в дуелі зі Славією. Щоб таки пройти у групу єврокубків, віце-чемпіону України потрібно проходити словацький Спартак Трнава.

Оболонь шокувала СК Дніпро-1 – "пивовари" оформили камбек і здобули першу перемогу в УПЛ