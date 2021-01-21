СК Дніпро-1 не зміг виявити сильнішого у спарингу зі Спартаком із Суботіци. Читайте звіт про матч на "Футбол 24".

Товариські матчі.

СК Дніпро-1 – Спартак Суботіца – 1:1

Голи: Довбик, 61 – Сретковіч, 25

Початок матчу був повністю за сербами, які активно йшли в наступ, проте дніпрянам вдавалось стримувати натиск. На 25 хвилині Спартак вийшов вперед: Ді Франко втратив м'яч, і після швидкої атаки Сретковіч головою переправив м'яч у ворота.

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Перший тайм завершився атаками сербів, а от у другому таймі СК Дніпро-1 перехопив ініціативу та почав створювати свої моменти для взяття воріт. На 61 хвилині Довбик зрівняв рахунок ударом під поперечку після скидки Когута. Дніпряни продовжували атакувати, але команди більше не змогли відзначитись.

Зазначимо, що через 4 дні СК Дніпро-1 проведе другий спаринг із сербським Чукарічкі.

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