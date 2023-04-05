Півзахисник СК Дніпро-1 Білл більше не виступатиме у команді Олександра Кучера. 23-річний лівий вінгер покинув дніпрян на правах вільного агента і продовжить кар'єру у бразильському Сампайо Корреа, повідомляє прес-служба клубу. Про умови та терміни угоди з новою командою не повідомляється.

Автор хет-трика та творець сенсації: УПЛ визначила найкращих гравця та тренера 19-го туру

Нагадаємо, Білл перейшов у СК Дніпро-1 у лютому 2021-го з Фламенго і підписав з українцями контракт до 31 грудня 2026 року. Після початку повномасштабного вторгнення відмовився повертатись в Україну. З березня 2022-го виступав в орендах за бразильський Спорт Ресіфі та латвійський РФШ. Його останнім клубом був Інтернасьйонал Лімейра, за який він мав грати до 30 червня 2023 року.

У складі СК Дніпро-1 Білл провів 18 матчів, забив один гол та віддав дві гольові передачі. Transfermarkt оцінює вінгера у 250 тисяч євро.

СК Дніпро-1 розгромив Металіст 1925 – Довбик оформив хет-трик, відірвавшись від Буяльського, Едмару і Ко далі не фартить