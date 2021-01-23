Український захисник Максим Лопирьонок більше не виступатиме за СК Дніпро-1, повідомляє офіційний сайт дніпровського клубу.

СК Дніпро-1 готується підписати двох бразильців

Сторони розірвали угоду за обопільною згодою.

Нагадаємо, Лопирьонок – вихованець Дніпра, де й розпочав професіональну кар'єру у 2012 році. З липня 2017-го виступав за СК Дніпро-1. Першу частину поточного сезону провів в оренді в Минаї, за який зіграв 11 матчів. Transfermarkt оцінює 25-річного гравця у 300 тисяч євро.

Український Рамос: феєрив у Лізі Європи, пережив війну за Нагірний Карабах, його сусід – екс-зірка Ньюкасла та Бордо