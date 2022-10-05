Наприкінці року у Сватка завершується контракт з клубом. Про підписання нової угоди сторони не можуть домовитися вже кілька місяців – відповідно, захисник має право вести перемовини з іншими клубами.

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Що 28-річний Сваток і робить. У послугах Олександра зацікавлені одразу три клуби – це представники Польщі, Угорщини і МЛС. Усі вони хочуть підписати українця на правах вільного агента. При цьому американський клуб пропонує Сватку втричі вищу зарплатню, ніж він отримує зараз у СК Дніпро-1.

Втім, сам гравець наразі схиляється до того, щоб залишитися в Європі, попри таку вигідну фінансову пропозицію з-за океану. Про це повідомив журналіст Ігор Бурбас у Telegram.

Нагадаємо, Сваток перейшов у СК Дніпро-1 з хорватського Хайдука на початку 2020-го. Зіграв 50 матчів, забив 2 голи і доріс до статусу капітана команди. Раніше оборонець виступав за луганську Зорю, Дніпро і Волинь.

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