СК Дніпро-1 судився зі своїм колишнім наставником, Ігорем Йовічевічем, щодо його відходу в донецький Шахтар влітку 2022 року.

Спортивний арбітражний суд (CAS) у своєму звіті визнав, що апеляція СК Дніпро-1 до Ігора Йовічевіча стосовно його переходу в Шахтар улітку 2022 року є безпідставною.

Зазначається, що клуб не надав доказів своїх тверджень про те, що тренер нібито погодився залишитися в клубі після закінчення терміну дії контракту.

"Відповідно, пункт про продовження контракту є недійсним, і контракт не був продовжений 17 червня 2022 року. Контракт закінчився 30 червня 2022 року. Тому тренер не порушив контракт, підписавши новий договір. Відповідно, тренер не може нести жодної відповідальності", – йдеться у прес-релізі.

Нагадаємо, Ігор Йовічевіч очолював СК Дніпро-1 з 2020 по літо 2022 року, після чого перебрався у Шахтар.

