"Дякую, СК Дніпро-1, за все. Дякую кожному дніпрянину за проведені роки разом.

СК Дніпро-1 міг об'єднатись з клубом Першої ліги, аби втриматись на плаву – плече підставляв несподіваний конкурент

Дякую персоналу, гравцям, вболівальникам та кожному, з ким я ділив футбольне поле. Назавжди в серці", – написав Кінарейкін на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

Нагадаємо, 20-річний кіпер – вихованець СК Дніпро-1. Минулого сезону в 14 матчах у всіх турнірах пропустив 21 гол (ще у 2 поєдинках відстояв "на нуль"). Його контракт зі "спортклубівцями" був чинний до 31 грудня 2024 року. Transfermarkt оцінює гравця у 600 тисяч євро.

До слова, Кінарейкін отримав виклик в олімпійську збірну України, яка вже найближчим часом вперше в історії візьме участ в олімпійських Іграх у Парижі.

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