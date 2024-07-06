"Дніпряни, ви назавжди у моєму серці. Дякую кожному за проведений час разом", – написав Лєднєв на своїй сторінці в Instagram.

СК Дніпро-1 міг об'єднатись з клубом Першої ліги, аби втриматись на плаву – плече підставляв несподіваний конкурент

Лєднєв не хотів залишатися в СК Дніпро-1 через невизначеність із майбутнім команди та фінансові проблеми клубу. Була інформація, що 26-річного футболіста хочуть бачити у своїх складах Карпати, Кривбас і Колос. Виконавчий директор дніпрян Андрій Русол лобіював Богдана у Карпати – команда Мирона Маркевича шукає посилення на фланзі півзахисту.

Нагадаємо, Лєднєв перейшов у СК Дніпро-1 з Динамо влітку 2023 року, підписавши контракт на 3 роки. Минулого сезону провів за дніпрян 29 матчів у всіх турнірах, в яких забив 4 голи (частину чемпіонату пропустив через важку травму). Transfermarkt оцінює його в 1,2 млн євро.

Металіст 1925 обіграв Карпати завдяки автоголу, Ворскла впевнено здолала Буковину: спаринги клубів УПЛ