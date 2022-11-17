СК Дніпро-1 на своєму сайті оголосив про продовження контрактів з півзахисником Валентином Рубчинським і захисником Володимиром Адамюком.

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20-річний Рубчинський підписав нову угоду з клубом терміном на три роки. Валентин – вихованець Дніпра. У поточному сезоні провів за команду Олександра Кучера 18 матчів у всіх турнірах, в яких забив 2 голи і віддав 2 результативні передачі. Transfermarkt оцінює його у 200 тисяч євро.

31-річний Адамюк пролонгував співпрацю на два роки з можливістю продовження угоди ще на один сезон. Нагадаємо, Володимир перебрався в СК Дніпро-1 зі Львова у січні 2020-го. У 18 матчах цього розіграшу забив 3 м'ячі і віддав 1 асист. Transfermarkt править за нього 400 тисяч євро.

Нагадаємо, СК Дніпро-1 після 12-ти турів йде у турнірній таблиці УПЛ першим, випереджаючи Шахтар на 5 очок.

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