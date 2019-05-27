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СК Дніпро-1 продовжив контракт із Логіновим

16:47 265 Читать на русском
СК Дніпро-1 продовжив контракт із Логіновим
Сергій Логінов / соцмережі

Новоспечений представник УПЛ СК Дніпро-1 підписав новий контракт з захисником Сергієм Логіновим.

СК Дніпро-1 на своєму офіційному сайті повідомив про продовження контракту з оборонцем Сергієм Логіновим. Нова угода розрахована до 2021 року.

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Логінов приєднався до дніпрян ще під час виступів команди у Другій лізі та пройшов шлях до УПЛ, де СК Дніпро-1 виступатиме у сезоні 2019/20.

Захисник провів найбільше матчів у складі команди у Першій лізі у сезоні 2018/19. На його рахунку 25 зіграних поєдинків.

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Трансфери Трансфери чемпіонату України СК Дніпро-1 СК Дніпро-1 Сергій Логінов Сергій Логінов
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