СК Дніпро-1 призначить головним тренером зіркового фахівця з Другої ліги, – ТаТоТаке
Керівництво СК-Дніпро-1 визначилося з кандидатом на пост наставника команди.
Після відставки Олександра Кучера "чорно-жовті" залишилися без головного тренера. Поки керівництво клубу підшукувало заміну, керував СК Дніпро-1 Валерій Городов.
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Як інформує ТаТоТаке, дніпряни визначилися з кандидатом на посаду наставника. СК Дніпро-1 домовилися про співпрацю з тренером Звягеля Юрієм Максимовим. Очікується, що офіційне оголошення відбудеться найближчими днями.
Нагадаємо, що Максимов очолював Оболонь, Кривбас, донецький Металург та Ворсклу. Наразі він працює зі Звягелем, який виступає у Другій лізі. Підопічні Максимова перебувають на четвертій сходинці в турнірній таблиці з 12 очками.
Після чотирьох турів СК Дніпро-1 посідає 11 місце в УПЛ, набравши всього п'ять балів.
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