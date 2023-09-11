Керівництво СК-Дніпро-1 визначилося з кандидатом на пост наставника команди.

Після відставки Олександра Кучера "чорно-жовті" залишилися без головного тренера. Поки керівництво клубу підшукувало заміну, керував СК Дніпро-1 Валерій Городов.

СК Дніпро-1 офіційно попрощався з легіонером-невдахою

Як інформує ТаТоТаке, дніпряни визначилися з кандидатом на посаду наставника. СК Дніпро-1 домовилися про співпрацю з тренером Звягеля Юрієм Максимовим. Очікується, що офіційне оголошення відбудеться найближчими днями.

Нагадаємо, що Максимов очолював Оболонь, Кривбас, донецький Металург та Ворсклу. Наразі він працює зі Звягелем, який виступає у Другій лізі. Підопічні Максимова перебувають на четвертій сходинці в турнірній таблиці з 12 очками.

Після чотирьох турів СК Дніпро-1 посідає 11 місце в УПЛ, набравши всього п'ять балів.

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