Підопічні Олександра Кучера розпочали фінальний цикл роботи перед матчем 1/8 фіналу третього за силою єврокубку.

У середу, 8 лютого, СК Дніпро-1 прибув на Кіпр, де команда готуватиметься до першого матчу плей-офф Ліги конференцій проти АЕК Ларнака, повідомляє офіційний сайт дніпрян.

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Тренування гравці відновлять у п'ятницю, 10 лютого. Зазначається, що на Кіпр прибули всі гравці, які були на тренувальному зборі у Туреччині, включаючи гравців Металіста Євгена Підлепенця та В'ячеслава Танковського.

Нагадаємо, поєдинок плей-оф Ліги конференцій АЕК Ларнака – СК Дніпро-1 відбудеться 16 лютого. Початок зустрічі о 22:00 за Києвом.

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