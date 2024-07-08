"З декількох дуже авторитетних джерел чув, що взимку, а саме в січні, представники СК Дніпро-1 ходили до Буткевича за позикою. Просили грошей, аби дотягнути цей сезон.

СК Дніпро-1 міг об'єднатись з клубом Першої ліги, аби втриматись на плаву – плече підставляв несподіваний конкурент

Власник Полісся як патріот не тільки Житомирщини, а й всієї України, зокрема й Дніпропетровщини, де народився, не міг відмовити. Підставив своє мужнє плече, щоб СК Дніпро-1 дограв сезон.

Сума, яку дніпряни позичили у Буткевича, дорівнювала 200 млн гривень – це в еквіваленті 5 млн доларів, за які СК Дніпро-1 і витягнув другу частину сезону. Завдяки цьому вдалось розрахуватись за першу частину по боргах, по футболістах, оплатити виїзди та оренду бази", – сказав Бурбас в ефірі свого YouTube-каналу.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що СК Дніпро-1 міг об'єднатись з першоліговим Звягелем, який називають фарм-клубом Полісся. Вже сьогодні, 8 липня, "спортклубівці" мають визначитись щодо свого майбутнього – команда планувала зібратись ще 1 липня, але ухвалення остаточного рішення відклали на тиждень.

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