СК Дніпро-1 повинен сплатити Зорі серйозну клаусулу за Скрипника – перехід майже оформлений, – журналіст

"Інформація про те, що Скрипником серйозно цікавиться СК Дніпро-1 – це правда. Цьому інтересу не так багато часу. За моєю інформацією, ця ситуація визріла після матчу СК Дніпро-1 з Колосом. Після цієї гри між інвесторами та керівництвом клубу постало питання про можливу зміну тренера. Скрипник є кандидатом №1 на цю посаду.

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Він дав попередню згоду і вже поспілкувався на цю тему з президентом Зорі Євгеном Геллером. Геллер повинен прибути в Україну сьогодні-завтра, і в цьому питанні може бути поставлена ​​крапка. СК Дніпро-1 повинен буде заплатити клаусулу – півмільйона євро. Як я оцінюю ймовірність переходу? 99,9%. Зараз є всі принципові згоди, залишилися тільки юридичні деталі, які зараз потрібно уточнити і закрити", – сказав Співаковський в ефірі ТаТоТаке.

Нагадаємо, Скрипник із Зорею посів третю сходинку УПЛ і гарантував клубу місце у групі Ліги Європи. Натомість СК Дніпро-1 вилетів від Колоса (1:4) у півфіналі плей-офф за єврокубки.

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