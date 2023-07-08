Пеглоу покинув СК Дніпро-1 по завершенні сезону 2022/23 та повернувся до Інтернасьйонала.

СК Дніпро-1 влаштував грандіозну чистку – команду покинули одразу 7 футболістів

Втім, бразилець знову змінив клуб – тепер Пеглоу виступатиме за Спорт Ресіфі на правах оренди до кінця сезону в Бразилії (31 грудня 2023 року).

До слова, другу половину минулого сезону 21-річний вінгер провів у складі СК Дніпро-1, за який зіграв 15 матчів та відзначився 3 голами та 2 асистами. Втім, бразилець більше запам'ятався нефутбольними моментами – зокрема, конфліктом із Русланом Ротанем, а також участю в бійці у матчі проти Шахтаря. За це Пеглоу отримав дискваліфікацію на 4 матчі в Україні.

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