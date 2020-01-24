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СК Дніпро-1 попрощався з другим найкращим бомбардиром в історії клубу

10:42 1400 Читать на русском
СК Дніпро-1 попрощався з другим найкращим бомбардиром в історії клубу
Станіслав Куліш / СК Дніпро-1

Нападник СК Дніпро-1 Станіслав Куліш покинув клуб та може продовжити кар'єру в Першій лізі.

СК Дніпро-1 оголосив про відхід Станіслава Куліша, який був другим найкращим бомбардиром в історії клубу, поступаючись лише Ігорю Когуту. 30-річний нападник відіграв за дніпровців 42 матчі у всіх турнірах та забив 24 голи, інформує офіційний сайт клубу.

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Наступним клубом Куліша може стати Волинь, яка посідає 2 місце в Першій лізі та бореться за путівку в УПЛ. Нападник вже тренується з луцькою командою, яка днями вийшла з відпустки та розпочала підготовку до другої частини сезону, повідомляє Footboom.

До слова, СК Дніпро-1 пішов на зимову перерву на 8 місці. Перший офіційний матч 2020 року команда Дмитра Михайленка проведе 22 лютого проти Карпат.

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