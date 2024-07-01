СК Дніпро-1 поки не визначився щодо свого майбутнього – відома дата фінального рішення
Керівництво дніпрян намагається врятувати клуб від зникнення.
СК Дніпро-1 переніс початок літньої передсезонної підготовки на 8 липня, повідомляє Telegram-канал "Дніпрянин".
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За інформацією джерела, саме в цей день мають оголосити фінальне рішення щодо майбутнього команди, яка нині перебуває на межі зникнення.
До слова, спочатку літні збори мали розпочатися 1 липня, але в підсумку було ухвалено рішення відкласти підготовку ще на тиждень.
Нагадаємо, попри складне фінансове становище СК Дніпро-1 зумів завершити минулий сезон на четвертій сходинці турнірної таблиці УПЛ. Команда Юрія Максимова завоювала право представляти Україну у Лізі конференцій (за результатами жеребкування суперником дніпрян у 2-му кваліфікаційному раунді буде угорська Академія Пушкаша).
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