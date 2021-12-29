Після виходу з відпустки (10 січня) дніпровський клуб збирається переглянути контракти футболістів, стверджує Meta-ratings.

Хобленко зацікавив клуб з екзотичного чемпіонату – СК Дніпро-1 не налаштований відпускати лідера

З деякими гравцями взагалі хочуть попрощатися. Зокрема, в зоні ризику ветерани, які не виправдали сподівань. Бюджет СК Дніпро-1 поступається лише Динамо та Шахтарю, але в турнірній таблиці УПЛ команда Йовічевіча йде останньою.

Додамо, що дніпряни проводять лише свій другий сезон в елітному дивізіоні. Попередню кампанію вони завершили на сьомій сходинці.

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