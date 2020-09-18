Клуб на офіційному сайті підтвердив завершення співпраці із 47-річним фахівцем. Разом з ним дніпрян покидає і весь тренерський штаб.

Дебютний шедевр Бондаренка у відеоогляді матчу СК Дніпро-1 – Маріуполь – 1:2

Михайленко очолив СК Дніпро-1 у 2017 році і вивів клуб з Другої ліги в еліту українського футболу. Під його керівництвом команда провела 110 матчів, у яких здобула 70 перемог, 13 поєдинків завершила унічию, та у 27 поступилася. СК Дніпро-1 вкрай невдало розпочав новий сезон – всього одне очко в трьох турах УПЛ. Останньою краплею стала поразка від Маріуполя у рідних стінах (1:2), після якої Михайленко сам подав у відставку.

Раніше преса називала претендентами на посаду головного тренера СК Дніпро-1 Ігора Йовічевіча та Сергія Ташуєва.

Маріуполь переміг СК Дніпро-1 на виїзді – азовці піднялися на другу позицію в УПЛ