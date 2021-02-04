СК Дніпро-1 підсилиться хорватським форвардом, – ЗМІ
21:13 - Читать на русском
СК Дніпро-1 продовжує підсилювати склад у зимове трансферне вікно.
Дніпряни вже завтра, 5 лютого, оголосять про перехід хорватського форварда Маріо Чуже, стверджує meta-ratings.
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Зазначається, що Чуже стане гравцем СК Дніпро-1 на правах оренди до кінця сезону з опцією пролонгації до кінця року. Також клуб має право викупу нападника.
Додамо, що Чуже виступав за дубль Динамо Загреб, Істру 1961, Локомотіву, а також провів 8 матчів у складі збірної Хорватії U-21.
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