СК Дніпро-1 підписав ще одного гравця Металіста
1 березня 23:30 - Читать на русском
Дніпровці провели зміни в складі перед завершенням трансферного вікна в Україні.
СК Дніпро-1 підписав захисника Металіста Олександра Каплієнка. Про це повідомляє офіційний сайт УПЛ – гравець вже в заявці клубу.
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Дніпряни ще не повідомляли про трансфер. За інформацією Transfermarkt, Каплієнко перебрався до СК Дніпро-1 на правах оренди до кінця цього сезону.
До слова, Олександр провів 14 поєдинків за Металіст у поточному сезоні, в яких відзначився 2 голами.
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