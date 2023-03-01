Дніпровці провели зміни в складі перед завершенням трансферного вікна в Україні.

СК Дніпро-1 підписав захисника Металіста Олександра Каплієнка. Про це повідомляє офіційний сайт УПЛ – гравець вже в заявці клубу.

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Дніпряни ще не повідомляли про трансфер. За інформацією Transfermarkt, Каплієнко перебрався до СК Дніпро-1 на правах оренди до кінця цього сезону.

До слова, Олександр провів 14 поєдинків за Металіст у поточному сезоні, в яких відзначився 2 голами.

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