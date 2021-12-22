Форвард Даніель Ківінда підписав нову угоду з СК Дніпро-1, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Контракт 17-річного футболіста з дніпровцями буди чинним наступні три роки.

Нагадаємо, Ківінда – вихованець Академії СК Дніпро-1 (в ДЮФЛУ провів 68 матчів, в яких забив 37 голів). Даніель вже другий сезон виступає за юнацьку команду СК Дніпро-1 і у поточному сезоні є найкращим бомбардиром чемпіонату України U-19 (14 голів у 16 матчах).

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