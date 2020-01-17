СК Дніпро-1 підписав бразильця з досвідом виступів в УПЛ

Клуб із Дніпра оголосив про підписання контракту з бразильським захисником Лукасом Тейлором.

Офіційний сайт СК Дніпро-1 повідомив про перехід бразильця Лукаса Тейлора в український клуб. Угода із фланговим захисником розрахована на 1,5 року.

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Лукас Тейлор є вихованцем Палмейраса. Попереднім клубом гравця був португальський Ешторіл, за який він не зіграв жодного матчу у поточному сезоні.

До слова, 24-річний бразилець вже виступав в УПЛ. У сезоні 2018/19 Лукас Тейлор захищав кольори Львова – в його активі 3 голи у 16 матчах.

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