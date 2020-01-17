СК Дніпро-1 підписав бразильця з досвідом виступів в УПЛ

Іспанія — 17 січ 634
-
Ов'єдо офіційно представив Луніна – президент клубу подякував Реалу
-
Янг офіційно став гравцем ІнтераІталія — 17 січ 2907
-
Сетьєн дебютує в Барселоні, Ліверпуль спробує здолати Ман Юнайтед, інтрига навколо Зінченка – топ-матчі євровікендуСвіт — 17 січ 5193
-
"Він помилився, але отримав унікальну можливість": чому Лунін пропустив курйозний гол і чи поверне його РеалІспанія — 17 січ 9893
-
Забив 500 голів і помер молодим: трагедія найкращого футболіста в історії Австрії, яким марив Третій РейхОвертайм — 17 січ 3982