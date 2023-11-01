СК Дніпро-1 приїхав до міста Лева на тлі втоми. Команда працює в режимі АПЛ, граючи по два матчі на тиждень – це бу четвертий виїзд за 11 днів. Та ще й суперники важкі. На Кривбас у попередньому поєдинку "спортклубівців" вже не вистачило суто фізично, тож Рух могли сподіватись на хороший результат.

Перші 15 хвилин зустрічі підтвердили очікування. Підопічні Віталія Пономарьова неслись уперед, змарнувавши кілька гольових нагод. На 4-й хвилині Климчук пробив зі стандарту над поперечкою, а на 6-й Теслюк протиснув Каплієнка й вискочив 2-в-1 разом з Рунічем. Дмитро покотив під удар у майже порожні ворота, однак Василь не влучив!

Ще за три хвилини підхопив відскок у штрафному й пробив у правий нижній кут. Поруч зі стійкою! Після цього прилетіло покарання за марнотратство: на 16-й хвилині Філіппов отримав шикарне закидання від Піхальонка й опинився в ситуації 1-в-1 проти захисника – Сашко хитнув його й покотив на правий край штрафного під удар Гуцуляку. Герета парирував, однак Філіппов зіграв на добиванні. 0:1.

А ще через 10 хвилин СК Дніпро-1 подвоїв свою перевагу. Лєднєв пробіг лівим флангом і викотив пас на лінію карного майданчика, а Філіппов звідти виконав проникний пас на Піхальонка. Олександр спокійно пробив повз Герету – 0:2.

Життя не навчило львів'ян. Нічого не запропонувавши у відповідь, рухівці ледь не зазнали розгрому вже на 35-й хвилині. Дідик дав пройти закиданню з глибини на Філіппова, а потім дав себе розхитати на лінії штрафного. Після цього нападник вистрілив у ближній кут – від ганьби господарів врятував Герета, хоча й Олександр пробив невдало (точно по центру).

Ось і вся гострота в першому таймі. СК Дніпро-1 реалізував майже всі свої нагоди, хоча загалом гра була рівною. В діях гостей було більше класу й впевненості. Відпочивати вони пішли за комфортної переваги в рахунку.

На початку другого тайму гра стала веселішою. Рух дещо додав у боротьбі й динаміці, що вилилось у контратаку 3-в-2 вже на 49-й хвилині. На жаль для львів'ян, Теслюк загальмував її, а потім завершив невдалим прострілом. На 52-й хвилині він же спробував замкнути навіс з правого флангу, пробивши у падінні через себе – втім, постріл виявився слабким. Куди гостріше бахнув Сапуга, однак його удар з 20-ти метрів пройшов поруч з лівою стійкою.

Філіппов знову міг карати за марнотратство. На 54-й хвилині Мірошніченко пройшов з лівого флангу у карний майданчик та покотив на самотнього Олександра, а той замкнув метрів з восьми – повз ближній кут! Ще за хвилину Сарапій отримав відскок з кутового й потужно зарядив з дистанції, однак вийшло точно по центру. Герета парирував.

Рух на 56-й хвилині огризнувся штрафним ударом Слюбика, який у красивому стрибку потягнув Кінарейкін. За кілька хвилин до цього Віталій Пономарьов кинув у бій львівського Мессі – Квасницю – однак цього разу Ілля не зміг перегорнути хід зустрічі. Дніпровці доволі впевнено закрили талановитого вінгера, хоча той все одно виглядав перспективно.

Взагалі, після стандарту у виконанні Слюбика моменти зникли. В останні півгодини на полі точилася позиційна й контактна боротьба. СК Дніпро-1 відверто грав по рахунку й робив це успішно. Винятком став епізод на 75-й хвилині, коли Сапуга скинув Дідику подачу зі штрафного – той пробивав метрів з 12-ти, однак м'яч пройшов повз правий кут.

Рух тиснув, але навіть не скоротив відставання. Фінальний свисток зафіксував перемогу підопічних Юрія Максимова з рахунком 0:2. СК Дніпро-1 набрав 24 очоки, обійшов Шахтар і піднявся на третє місце в турнірній таблиці УПЛ – до першої не вистачає двох балів. Львів'яни залишились п'ятими з 20 пунктами у активі.

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