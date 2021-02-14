СК Дніпро-1 після першого кола чемпіонату посідав останню позицію в турнірній таблиці з шістьма поспіль поразками, тож перед матчем проти Інгульця у команди Ігора Йовічевіча не було варіантів – "жовто-чорних" влаштовувала тільки перемога. Тим паче, що поєдинок проходив на Дніпро Арені. Місцеві агрономи класно підготували одну половину поля, але друга традиційно для цього стадіону виглядала слабше.

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Зустріч стартувала у рівній боротьбі без моментів, тож гол СК Дніпро-1 вже на 11-й хвилині виявився доволі несподіваним – це Дуглас замкнув подачу з кутового, скориставшись помилкою Кринського на виході. 1:0! Ще за дві хвилини господарі могли подвоїти перевагу в рахунку, однак удар Довбика при виході віч-на-віч розминувся з дальньою стійкою.

Після цього підопічні Ігора Йовічевіча не відпускали ініціативу з власних рук і ніг, залишивши Інгульцю можливість для рідких контратак. Спроби петровців у якісні моменти не виливались – за наступні півгодини гості організували тільки дальні удари Кучеренка та Плохотнюка, а також постріл Сітчінави з гострого кута. В обох випадках Юрчук спокійно забирав м'яч, який взагалі не тримався в ногах футболістів Інгульця.

СК Дніпро-1 виглядав активніше, але гольових моментів довгий час теж не виникало. Можна згадати хіба що удар Когута після кутового, який зачепив лікоть Сітчінави на 18-й хвилині, однак він до пенальті не призвів.

На 24-й головою слабенько пробивав Довбик – ось і все, що було до 40-ї хвилини, коли дніпровцям вдалося реалізувати свою перевагу в активності. Чуже розрізав оборону пасом на хід Назаренко, Квасний збив його, а рефері призначив штрафний – Довбик завдав з нього прямого удару! М'яч з рикошетом полетыв у протихід Кринському. 2:0! На перерву команди відправились за комфортної переваги СК Дніпро-1.

Другий тайм підопічні Ігора Йовічевіча розпочали агресивно, при цьому сильно додавши в завершальній фазі атак. Так, вже за п'ять хвилин після відновлення гри Тейлор завершив контратаку дніпровців, перекинувши Кринського, але голкіпер наздогнав м'яч прямо на лінії воріт! Ще за хвилину йому довелося стрибати під поперечку, аби дістати постріл Дубінчака з-за меж штрафного. На 54-й головою повз дальню стійку пробивав Довбик, а на 57-й гармату метрів з 22-х розрядив новачок Чуже – м'яч зрізався з ноги, але сам прохід хорвата сподобався.

В середині другого тайму Інгулець зламав темп СК Дніпро-1, зумівши нав'язати супернику купу єдиноборств та фолів. Такий футбол вилився у дві жовті картки та розбитий ніс Логінова – а також у відсутність моментів на полі. Щоправда, петровці з цієї ситуації не отримали жодного зиску. За двадцять хвилин роботи в такому руслі гості провели всього один удар з відскоку, та й той виявився неточним.

Ближче до завершення поєдинку Інгулець захопив перевагу в активності. Господарі стали грати від контратак, а гості почали завантажувати м'яч у штрафний через подачі та стандарти – на 86-й хвилині це могло принести успіх. Кучеренко замикав навіс з кутового, Логінов підрізав м'яч у дальню дев'ятку, але Юрчук парирував, дивом не вибивши м'яч у Ігнатенка. Після цього Сітчінава пробив з гострого кута, але вийшло точно в руки голкіперу.

СК Дніпро-1 огризнувся аж на 90-й хвилині дальнім ударом Піхальонка на трибуни. На той момент Інгулець вже грав у меншості – другу жовту отримав Плохотнюк. Зрештою, фінальний свисток зафіксував першу за шість матчів УПЛ перемогу "спортклубівців".

Завдяки цьому успіху СК Дніпро-1 набрав 11 очок і піднявся з останньої позиції в турнірній таблиці одразу на одинадцяту. Інгулець, маючи в активі стільки ж залікових балів, опустився на одну сходинку нижче. Від зони вильоту обидва колективи відділяє всього одне очко.

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