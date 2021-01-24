Команда Йовічевіча поповнилась ще одним гравцем на зборах. У розташування Дніпра-1 прибув Вагнер Гонсалвеш, повідомляє офіційний сайт клубу.

СК Дніпро-1 готується підписати двох бразильців

Француз бразильського походження вже провів перше тренування з командою, встиг познайомитись із гравцями та розпочав підготовку до сезону. СК Дніпро-1 ще не оголосив про підписання повноцінного контракту з ним, але авторитетний портал Transfermarkt вже називає Гонсалвеша гравцем дніпрян.

До слова, останнім клубом Вагнера було батумське Динамо. Також він встиг пограти за французьку Бастію Б, грузинський Сабуртало та бельгійський Серкль Брюгге.

СК Дніпро-1 розписав нічию в першому контрольному матчі на зимових зборах