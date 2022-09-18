Бразильський центрбек вже кілька днів тренується з українською командою. 23-річний Габріель Гомес Феррейра перебуває у статусі вільного агента і прагне підписати контракт зі СК Дніпро-1.

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Раніше він виступав виключно у нижчих дивізіонах Бразилії. Останнім клубом Феррейри був Греміо Бразіл – представник тамтешньої третьої ліги. В елітному дивізіоні потенційний новачок СК Дніпро-1 ніколи не грав.

Цікаво, що оборонець вже підписався на сторінку українського клубу в Instagram, повідомляє Telegram-канал Дніпрянин.

Нагадаємо, команда Олександра Кучера виграла всі 3 матчі УПЛ, а в Лізі конференцій набрала 3 очки у двох турах. Влітку склад СК Дніпро-1 поповнили низка легіонерів – Валеф, Хамаш, Бусанелло, Пуріта, Балулі, Бланко та Брага.

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