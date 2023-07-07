Як повідомляє ТаТоТаке, команда Олександра Кучера отримає підсилення. Екс-гравець Ворскли Василь Кравець підписав контракт з СК Дніпро-1.

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Зазначається, що дніпряни також дійшли згоди щодо угоди з Максимом Третьяковим. Сума контракту з хавбеком Олександрії повинна скласти близько 400 тисяч євро. Сторони домовилися про співпрацю на наступні три сезони.

До слова, чинний контракт Третьякова з Олександрією діяв до 2024 року. Півзахисник провів у складі дніпрян 102 матчі, в яких забив 26 голів та віддав 11 результативних передач.

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