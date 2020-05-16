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СК Дніпро-1 отримав результати тестів на COVID-19

10:19 100 Читать на русском
СК Дніпро-1 отримав результати тестів на COVID-19
СК Дніпро-1 / СК Дніпро-1

Черговий клуб УПЛ, здавши аналізи на коронавірус, приступає до занять.

Футболісти та співробітники дніпровського клубу, які у середу, 13 травня, здали тести на COVID-19, отримали результати тестування, повідомляє офіційний сайт СК Дніпро-1.

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У клубі всі здорові – результати тестів виявилися негативними. Команда готова розпочати повноцінний тренувальний процес.

Нагадаємо, чемпіонат України відновиться вже 30 травня. Нагадаємо, СК Дніпро-1 після 23 турів очолює другу шістку, набравши 28 очок.

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Теги
коронавірус УПЛ СК Дніпро-1 СК Дніпро-1
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