СК Дніпро-1 отримав першого суперника на зимових зборах – лідер європейської першості з українцем у складі
14:19 - Читать на русском
Команда Олександра Кучера поміряється силами зі срібним призером чемпіонату Польщі.
СК Дніпро-1 проведе спаринг з Ракувом, повідомляє офіційний сайт польського клубу.
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Зустріч з лідером Екстракляси відбудеться у Туреччині 20 січня. Повідомляється, що матч буде закритим для глядачів і не транслюватиметься.
До слова, у складі Ракува виступає український півзахисник Владислав Кочергін, який у поточному сезоні провів за команду з Ченстохови 26 матчів (7 голів і 1 асист).
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