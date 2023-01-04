СК Дніпро-1 проведе спаринг з Ракувом, повідомляє офіційний сайт польського клубу.

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Зустріч з лідером Екстракляси відбудеться у Туреччині 20 січня. Повідомляється, що матч буде закритим для глядачів і не транслюватиметься.

До слова, у складі Ракува виступає український півзахисник Владислав Кочергін, який у поточному сезоні провів за команду з Ченстохови 26 матчів (7 голів і 1 асист).

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