СК Дніпро-1 отримав кубок за перемогу в другій шістці УПЛ

УПЛ провела нагородження переможця нижньої шістки чемпіонату України. Трофей дістався СК Дніпро-1.

Дніпряни вже давно забронювали за собою перше місце у турнірній таблиці другої шістки і перед матчем 32-го туру проти Ворскли отримали за це кубок від УПЛ.

Затверджено дати й час початку перших матчів плей-офф УПЛ за Лігу Європи

Разом із трофеєм СК Дніпро-1 також отримав право зіграти у плей-офф УПЛ за Лігу Європи проти найслабшої команди верхньої шістки – Колоса.

До слова, це був перший сезон команди Дмитра Михайленка в УПЛ після підвищення у класі.

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