toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
КОЛОС - ДИНАМО ЗОРЯ - ДЕСНА УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ РУСЛАН МАЛІНОВСЬКИЙ

СК Дніпро-1 отримав кубок за перемогу в другій шістці УПЛ

18:17 - Читать на русском
СК Дніпро-1 отримав кубок за перемогу в другій шістці УПЛ
СК Дніпро-1

УПЛ провела нагородження переможця нижньої шістки чемпіонату України. Трофей дістався СК Дніпро-1.

25’ Владислав Супряга
40’ Владислав Супряга
51’ Олексій Хобленко
 
25’ Владислав Супряга
40’ Владислав Супряга
51’ Олексій Хобленко

Дніпряни вже давно забронювали за собою перше місце у турнірній таблиці другої шістки і перед матчем 32-го туру проти Ворскли отримали за це кубок від УПЛ.

Затверджено дати й час початку перших матчів плей-офф УПЛ за Лігу Європи

Разом із трофеєм СК Дніпро-1 також отримав право зіграти у плей-офф УПЛ за Лігу Європи проти найслабшої команди верхньої шістки – Колоса.

До слова, це був перший сезон команди Дмитра Михайленка в УПЛ після підвищення у класі.

"Динамо було готове психологічно": що може завадити Києву на шляху в ЛЧ і хто – останній представник України в Європі

blog_ava
Колос – Динамо: анонс матчу УПЛ
08:00
12676
Теги
СК Дніпро-1 СК Дніпро-1 СК Дніпро-1 - Ворскла УПЛ
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
23
хв
Манчестер Юнайтед
20:00
Челсі
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук