Олександр Кучер визначився з футболістами, які зможуть зіграти у третьому за силою єврокубку.

Офіційний сайт УЄФА опублікував заявку СК Дніпро-1 на плей-офф Ліги конференцій.

Шахтар оголосив заявку на плей-офф Ліги Європи – один новачок поза списком

"Спортклубівці" дозаявили трьох зимових новачків – бразильців Хайнера та Пеглоу, а також костариканця Рональда Матарріту. Впадає у вічі відсутність Євгена Пасіча, який перебрався до табору дніпрян з Вереса.

Воротарі: Владислав Рибак, Яків Кінарейкін, Макс Валеф.

Захисники: Микита Кононов, Володимир Адамюк, Яніс Хамаш, Хайнер, Олександр Сваток, Рональд Матарріта.

Півзахисники: Едуард Сарапій, Олександр Піхальонок, Олексій Гуцуляк, Пеглоу, Руслан Бабенко, Сергій Горбунов, Валентин Рубчинський, Домінго Бланко, Валерій Лучкевич, Ігор Когут, Олександр Назаренко, Фарес Балулі, Володимир Танчик.

Нападник: Артем Довбик.

До слова, Кінарейкін, Кононов та Рибчинський заявлені по списку Б.

Нагадаємо, в 1/8 фіналу Ліги конференцій СК Дніпро-1 зіграє з кіпрським АЕКом. Перша гра відбудеться на виїзді 16 лютого, матч-відповідь – за тиждень, 23 лютого.

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