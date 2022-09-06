"Спортклубівці" визначились зі списком гравців, які зможуть зіграти у третьому за силою євротурнірі.

До заявки потрапило 22 футболісти, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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Впадає у вічі відсутність у переліку аргентинського захисника Еміліано Пуріти, хавбека Валентина Рубчинського та бразильського форварда Веслі Браги.

Голкіпери: Канарейкін, Валеф, Рибак, Юрчук.

Захисники: Адамюк, Бусанелло, Хамаш, Логінов, Сваток.

Півзахисники: Бабенко, Балулі, Бланко, Гуцуляк, Горбунов, Когут, Лучкевич, Назаренко, Піхальонок, Сарапій, Танчик.

Нападники: Довбик, Громов.

Нагадаємо, дніпряни зіграють у Групі Е разом з АЗ, Аполлоном та Вадуцом. Перший матч (номінально домашній) підопічні Олександра Кучера проведуть у четвер, 8 вересня, проти нідерландців. Початок зустрічі о 22:00.

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