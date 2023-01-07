СК Дніпро-1 вилетить до Туреччини, де проведе два зимових збори – з 8 по 21 січня та з 25 січня по 7 лютого, про що повідомляє офіційна Facebook-сторінка клубу.

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На зборах дніпряни зіграють 7 поєдинків: 15 січня – з Динамо Тбілісі, 16 січня – з узбецьким Пахтакором (який очолює Максим Шацьких), 20 січня – з польським Ракувом (за який грає Владислав Кочергін), 21 січня – зі словенським Копером, 29 січня – з чорногорською Сутьєскою. В лютому ж зіграють проти словенської Мури (2 лютого) та з латвійською Аудою (7 лютого).

Зауважимо, що СК Дніпро-1 очолює турнірну таблицю з 35 очками, випереджаючи другий Шахтар на 5 пунктів.

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