СК Дніпро-1 оголосив список гравців на матч за перше місце групи ЛК – повернення лідера і шанс 16-річної дитини
Олександр Кучер визначився з футболістами, які мають шанс зіграти в останньому турі групи Ліги конференцій.
До Алкмаара на поєдинок проти АЗ полетів 21 футболіст, інформує офіційний сайт СК Дніпро-1. Увагу привертає повернення Олексія Гуцуляка після травми і присутність Івана Чабана. 16-річний хавбек ще не грав за дорослу команду і взагалі не потрапляв до заявки на матч єврокубків, але в четвер матиме такий шанс.
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Воротарі: Макс Валеф, Валерій Юрчук, Яків Кінарейкін, Владислав Рибак;
Захисники: Микита Кононов, Володимир Адамюк, Олександр Сваток, Едуард Сарапій, Сергій Логінов, Габріел Бусанелло, Яніс Хамаш, Габріел Гомес;
Півзахисники: Руслан Бабенко, Олександр Піхальонок, Валентин Рубчинський, Олександр Назаренко, Ігор Когут, Олексій Гуцуляк, Володимир Танчик, Іван Чабан;
Форвард: Артем Довбик;
Поєдинок АЗ – СК Дніпро-1 відбудеться завтра, початок о 19:45. Команда Кучера вже гарантувала собі плей-офф Ліги конференцій, але перемога дасть перше місце і вихід відразу в 1/8 фіналу.
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