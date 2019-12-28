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Сваток став гравцем СК Дніпро-1

17:42 2347 Читать на русском
Сваток став гравцем СК Дніпро-1
Олександр Сваток / фото: Хайдук

Другим трансфером СК Дніпро-1 в зимове міжсезоння став перехід захисника хорватського Хайдука Олександра Сватка.

Контракт з 25-річним гравцем укладений на три роки, повідомляє прес-служба СК Дніпро-1.

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Деталі угоди між клубами залишилися невідомими. За неофіційною інформацією, Хайдук отримав за свого гравця 400 тисяч євро.

В Україні Сваток виступав за Дніпро, Волинь і Зорю. Олександр провів 19 матчів за хорватський клуб, в який перейшов у минулому сезоні.

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