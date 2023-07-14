Віце-чемпіони України офіційно оголосили про трансфер Євгена Волинця. Воротар отримав светр з першим номером і контракт на 3 роки.

СК Дніпро-1 продовжив оренду гравця Металіста, – ЗМІ

29-річний Волинець – вихованець Динамо. Голкіпер виступав за другу команду киян, Геліос та Колос. У структурі ковалівців перебував з липня 2017 року і заслужив статус одного з найкращих воротарів чемпіонату України. Минулого сезону за 29 матчів пропустив 34 голи, у 13 поєдинках відстояв "на нуль". Олександр Петраков викликав Волинця до збірної України, проте на поле не випускав.

Нагадаємо, в минулому сезоні ворота СК Дніпро-1 захищали Валеф та Рибак, до яких було чимало питань. Тепер у Олександра Кучера новий дует кіперів – Волинець та Мисак, якого підписали раніше.

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