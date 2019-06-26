СК Дніпро-1 оголосив про трансфер Кобахідзе

Інтерв’ю — 12:00 8739
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"Додому не приїжджав через війну". Уродженця Луганська відшукали в Іспанії і запросили в збірну України
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Динамо близьке до підписання форварда Дійє з Олімпіка, – журналістУкраїна — 10:59 4142
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Альбасете зробив Зозулі "амбітну" пропозиціюІспанія — 10:33 3936
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Давід Сілва оголосив, що покине Манчестер Сіті в кінці наступного сезонуАнглія — 09:15 1859
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"Щойно я завершив міжнародну кар'єру, Італія виграла Кубок світу". Правила життя міланського герцога Паоло МальдініІталія — 09:00 937