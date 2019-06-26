СК Дніпро-1 оголосив про трансфер Кобахідзе

Грузинський півзахисник Олександр Кобахідзе перейшов у СК Дніпро-1.

СК Дніпро-1 на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з півзахисником Ворскли Олександром Кобахідзе.

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Зазначається, що угода з 32-річним грузином розрахована до кінця наступного сезону та містить можливість продовження ще на один.

Кобахідзе виступав у багатьох клубах України, включаючи Дніпро, Арсенал, Кривбас і Волинь. Останні три сезони він провів у складі Ворскли. У минулій кампанії він провів 17 поєдинків, в яких відзначився одним асистом.

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