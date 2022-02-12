Черговим новачком СК Дніпро-1 став 26-річний бразилець Феліпе Пірес, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Контракт з футболістом розрахований на чотири роки. Деталі угоди з Морейренсе не розголошуються. Раніше ЗМІ повідомляли, що трансфер обійдеться у 1,5 млн євро.

У поточному сезоні Феліпе Пірес провів за португальский клуб 23 матчі у всіх турнірах, в яких забив 1 гол і віддав 3 результативні передачі. Зауважимо, що бразилець переважно грає на лівому фланзі атаки, але здатен діяти і праворуч, і в центрі.

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