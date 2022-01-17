Оборонець киян Роман Вантух знову спробує себе в оренді.

Захисник Динамо Роман Вантух продовжить кар'єру в СК Дніпро-1, повідомляє офіційний сайт дніпрян.

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23-річний футболіст виступатиме за команду Ігора Йовічевіча на правах оренди. Термін дії угоди – до кінця сезону.

Нагадаємо, Вантух у Динамо з 2015 року, однак за головну команду не провів жодного матчу, виступаючи переважно в орендах (Олімпік, Олександрія, Чорноморець). У першій половині сезону у складі "моряків" провів 10 матчів, в яких віддав 1 результативну передачу. Transfermarkt оцінює гравця у 400 тисяч євро.

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