СК Дніпро-1 оголосив про підписання Папи Гуйє

Новачок УПЛ СК Дніпро-1 підсилив свій склад досвідченим захисником Папою Гуйє.

Відомий в Україні захисник Папа Гуйє став гравцем СК Дніпро-1. Сенегалець підписав контракт терміном на один рік, повідомляє офіційний сайт дніпровської команди.

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Зауважимо, що для сенегальця це вже п'ята українська команда. До переходу у СК Дніпро-1 Папа Гуйє грав у складі Волині, Металіста, Дніпра і Карпат, які покинув у кінці минулого сезону.

Загалом в УПЛ захисник провів 263 матчі. В них Папа Гуйє забив 5 м'ячів і віддав 7 асистів. В активі захисника також 6 матчів за національну збірну Сенегалу.

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