toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ДИНАМО - ШАХТАР ТРАНСФЕРИ УПЛ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

СК Дніпро-1 оголосив про підписання Папи Гуйє

13:26 40 Читать на русском
СК Дніпро-1 оголосив про підписання Папи Гуйє
Папа Гуйє / Соцмережі

Новачок УПЛ СК Дніпро-1 підсилив свій склад досвідченим захисником Папою Гуйє.

Відомий в Україні захисник Папа Гуйє став гравцем СК Дніпро-1. Сенегалець підписав контракт терміном на один рік, повідомляє офіційний сайт дніпровської команди.

Трансляція УПЛ: 2+2 та УНІАН будуть показувати матчі чемпіонату

Зауважимо, що для сенегальця це вже п'ята українська команда. До переходу у СК Дніпро-1 Папа Гуйє грав у складі Волині, Металіста, Дніпра і Карпат, які покинув у кінці минулого сезону.

Загалом в УПЛ захисник провів 263 матчі. В них Папа Гуйє забив 5 м'ячів і віддав 7 асистів. В активі захисника також 6 матчів за національну збірну Сенегалу.

УПЛ – на старті: Пятов переслідує СаШо, абсолютний рекорд провінціалів із Колоса, а Маркевич може не хвилюватися

blog_ava
"Луческу – хитрий жук. Сильний тренер, але як людина – пі-і-і-і-і": екс-наставник Шахтаря – між ангелом і демоном
12:00
3437
Теги
Трансфери Трансфери чемпіонату України СК Дніпро-1 СК Дніпро-1 Папа Гуйє Папа Гуйє
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
дн
:
5
год
:
10
хв
Судува
18:45
Тре Пенне
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук