Дніпряни здійснили другий трансфер у літнє міжсезоння. Новачком став представник Динамо Загреб.

Невен Джурасек приєднався до СК Дніпро-1, інформує офіційний сайт клубу. Трансфер півзахисника молодіжної збірної Хорватії відбувся на правах оренди.

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Контракт із представником загребського Динамо підписаний на 1 сезон. Згідно з його умовами, "спортклубівці" мають право першочергового подальшого викупу Джурасека.

Минулі два сезони Невен провів у складі Вараждина, де встиг відіграти 64 поєдинки (4 голи та 3 результативні паси). 22-річний хавбек також викликався у молодіжні збірні Хорватії.

Зауважимо, першим літнім новачком команди Йовічевіча став Валерій Лучкевич, який перебрався з Олександрії.

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