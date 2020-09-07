СК Дніпро-1 підсилився бразильським оборонцем Дугласом, повідомляє офіційний сайт клубу.

Динамо знову відправило Булецу в оренду

Угода про співпрацю з легіонером розрахована на один рік. 30-річний гравець захищатиме кольори дніпрян під 22-м номером.

Захисник відомий українським вболівальникам своїми виступами за Дніпро у 2013-2016 роках, з яким став фіналістом Ліги Європи. З 2016-го бразилець належав Сан-Паулу, але більше часу провів у Шапекоенсе на правах оренди.

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