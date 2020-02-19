СК Дніпро-1 офіційно презентував екс-помічника Саррі

Колишній помічник Мауріціо Саррі в Наполі Луїджі Ночентіні представлений у статусі одного з тренерів СК Дніпро-1 та розповів про свої очікування від роботи в Україні.

"Мені було дуже приємно отримати цю пропозицію. Я зрадів. В Італії багато людей дуже добре пам’ятають команду з Дніпра, яка грала у фіналі Ліги Європи. Сподіваюсь допомогти моєму новому клубу досягати гарних результатів.

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Я знав дещо про Україну, тому що був тут, коли Наполі грав проти Шахтаря. Мені сподобалось у вашій країні. Тому здивувань не було. Зараз у нас буде щільний графік матчів, а ось коли чемпіонат закінчиться, хотілося б дізнатися дещо більше про країну, людей.

Я дуже зрадів тому, що капітан СК Дніпро-1 володіє італійською. З головним тренером ми спілкуємося англійською, також добре, що багато гравців розуміють англійську. І дуже важливо, що на полі є людина, яка володіє італійською – буде легше щось пояснити. Маю зазначити, що помітив вже хорошу якість команди та бажання прогресувати", – цитує Ночентіні офіційний сайт СК Дніпро-1.

Зазначимо, що італійський фахівець працював помічником Мауріціо Саррі в Емполі та Наполі.

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