Вихованець Інтернасьйонала перебрався до дніпровського клубу на правах оренди, яка розрахована на 1 рік, повідомляє офіційний сайт СК Дніпро-1.

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Варто зауважити, що Олександр Кучер отримав у своє розпорядження гравця, здатного закрити кілька позицій. Пеглоу може зіграти як в центрі півзахисту, так і на лівому фланзі. Вже має досвід виступів у Європі, де захищав кольори португальського Порту.

Наразі найбільшим успіхом у кар'єрі 21-річного бразильця є перемога у складі збірної U-17 на юнацькому чемпіонаті світу 2019 року, де Пеглоу провів сім матчів і забив три голи.

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