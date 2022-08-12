Дніпряни незабаром стартують у кваліфікації Ліги Європи та вже знають, на якій арені прийматимуть АЕК Ларнаку.

Напередодні СК Дніпро-1 підписав контракт про оренду "Кошицької футболової арени" у словацькому місті Кошице. Саме цей стадіон стане домівкою дніпрян у дебютному єврокубковому сезоні, інформує пресслужба клубу.

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Кошице буде базою підопічних Олександра Кучера у першій частині кампанії 2022/23. Там колектив буде мешкати, тренуватись та грати матчі єврокубків. Перший поєдинок відбудеться вже 18 серпня о 21:00 за київським часом. Дніпряни прийматимуть кіпрський АЕК Ларнака у плей-офф кваліфікації Ліги Європи.

Виконавчий директор "спортклубівців" Андрій Русол пояснив вибір арени: "Очікування дуже приємні. Хочу одразу подякувати всім людям, які допомагають нам у важкій ситуації. Для нашого молодого клубу дебют у єврокубках є дуже важливою подією. Ми змушені шукати можливість для проведення матчів в іншій країні і дуже вдячні місту Кошице та арені за гостинність.

У нас були інші варіанти. Але коли ми приїхали до Кошице та побачили, яке тут ставлення та підтримка, вирішили залишитися. Важливим був і логістичний фактор, адже нам доведеться багато подорожувати для проведення матчів чемпіонату в Україні".

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