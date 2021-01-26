"Вважаю, нам карантин пішов на користь. Ми, грубо кажучи, нишком тренувалися на базі під час карантину. Ну як нишком – групами тренувалися. У нас є можливість, база закрита. Були команди, які взагалі разом не працювали. У нас була така можливість.

СК Дніпро-1 впевнено переміг Чукарічкі

Спочатку 2-3 тижні повністю пауза, а потім групами, як Шахтар і Динамо. Після карантину у нас була хороша серія, ми посіли впевнене перше місце в другій шістці. Матч із Колосом, напевно, похитнув віру в Михайленко з боку керівництва", – відзначив Кравченко у програмі Вмикай підігрів на ТК "Футбол".

Нагадаємо, минулий сезон СК Дніпро-1 завершив у другій шістці та поступився Колосу в фіналі плей-офф за право участі у єврокубках. У поточному сезоні дніпряни посідають останнє місце з 8 очками в активі.

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