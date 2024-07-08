Участь СК Дніпро-1 в сезоні 2024/25 під великим питанням – клубу не вистачає гравців, щоб розпочати тренувальні збори.

Дніпряни не змогли розпочати заплановані тренувальні збори, оскільки гравців не вистачає, навіть щоб укомплектувати стартовий склад, повідомляє Sportarena.

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Додамо, що у червні комерційний директор дніпрян В’ячеслав Фрідман заявив, що клубу загрожує закриття проєкту. Функціонер розповів, що цьогорічних коштів не вистачить на весь сезон.

Вже сьогодні, 8 липня, "спортклубівці" мають визначитись щодо свого майбутнього – команда планувала зібратись ще 1 липня, але ухвалення остаточного рішення відклали на тиждень.

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