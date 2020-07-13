СК Дніпро-1 націлився на зіркового легіонера Ворскли, – Метревелі

СК Дніпро-1 хоче підписати захисника полтавської Ворскли Ібрахіма Кане.

Інсайдом щодо можливого трансферу поділився футбольний агент і експерт Великого Футболу Михайло Метревелі.

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"СК Дніпро-1 прицінюється до Ібрахіма Кане, дніпряни цікавляться покупкою цього футболіста. Взагалі, зараз є великий інтерес до малійця", – заявив Метревелі.

Нагадаємо, Кане приєднався до Ворскли восени 2018 року. Відтоді талановитий захисник зіграв за полтавців 36 матчів у всіх турнірах, записавши до свого активу 2 голи та 2 асисти. Ціна африканця за Transfermarkt – 350 тисяч євро. Кане виділяється технікою та яскравою грою в атаці, за що Йожеф Сабо порівняв його з молодим Шевченком.

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