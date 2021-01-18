21-річний Білл, вінгер Фламенго, потрапив на радари СК Дніпро-1. Аутсайдер УПЛ вже відправив запит у Бразилію щодо оренди гравця, повідомляє журналіст Jornal O Dia Відні Касагранде.

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За його інформацією, дніпряни хочуть орендувати футболіста до грудня 2021 року. Наразі уточнюються окремі деталі між клубами і вони готуються до обміну документами. Зауважимо, Білл хоч і належить Фламенго, але виступає за КРБ у Серії Б. Щоправда, між бразильськими клубами є домовленість про розрив оренди у разі пропозиції з-за кордону.

До слова, у другому за силою дивізіоні Бразилії вінгер загалом провів 35 поєдинків, в яких забив 5 м'ячів та віддав один асист. За Фламенго відіграв лишень один матч.

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